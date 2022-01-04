Цены на аренду квартир в Николаеве растут

Статистика показывает, что цена на долгосрочную аренду квартир в Николаеве, начиная с начала весны, продолжает увеличиваться. С конца весны нынешнего года до середины осени стоимость квартир увеличилась практически на треть.

Статистика

Сегодня все желающие купить квартиру в Николаеве должны быть готовы к тому, что стоимость однокомнатной недвижимости может достигать 13.000 гривен за метр квадратный, двухкомнатной – 22.000 гривен и трехкомнатной – 42.000. Эксперты отмечают, что стоимость недвижимости в этом южном городе сегодня не только близка к показателям, которые были до кризиса, но и во многих ситуациях превышает те показатели.

Рынок недвижимости стал расти с начала 2021 года. Коронавирус смог остановить рост цен на рынке. Благодаря различным локдаунам, в начале предыдущего года стоимость несколько упала, однако, в начале следующего года цены снова продолжили расти.

Эксперты связывают данное обстоятельство с различными факторами. Многие уверены, что на увеличение стоимости повлиял тот фактор, что количество приезжих студентов, желающих продолжить обучение в крупных городах Украины, стало больше. Как итог, стоимость недвижимости во всех крупных городах резко увеличилась.

Особенности роста аренды

Уже сейчас можно смело сказать о том, что рынок, характеризующий долгосрочную аренду, практически полностью стабилизировался после ситуации, которая возникла в результате пандемии. Об этом свидетельствуют многочисленные данные, полученные от арендодателей.

Статистика показывает, что за период времени с январь по сентябрь нынешнего года средняя стоимость арендуемого жилья, если речь об однокомнатной квартире, увеличилась на 8%, двухкомнатной – на 16%.

Среди арендодателей самыми популярными являются однокомнатные квартиры. Среди всех опрошенных практически половина при возможности выбрала бы именно такой тип недвижимости. Это легко объяснить окончательной стоимостью аренды такой недвижимости, которая на порядок меньше других вариантов.

Если сравнивать показатели стоимости аренды однокомнатной квартиры за последние семь месяцев нынешнего года за аналогичное время предыдущего года, стоимость аренды стала больше. Максимальный пик роста цен наблюдался в мае.

В целом, необходимо отметить тот факт, что стоимость аренды однокомнатной недвижимости сегодня выше тех показателей, которые наблюдались до момента наступления кризиса. Исключение составило лишь несколько месяцев в 2021 году.

Двухкомнатные квартиры не такие популярные, как однокомнатные. Однако, статистика показывает, что цены и на данную недвижимость за последнее время стабильно растут.