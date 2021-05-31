Цены на золото снова показывают максимальный рост

В течении последней недели, один из главных инвестиционных активов — золото, снова подорожало до максимального з уровня. Таким образом цена одной унции составила $1913,10, что дало раст в 8% только в этом месяце. Эксперты рынка отмечают, что такая тенденция может сохраниться до конца года.

Нестабильная экономическая мировая ситуация «диктует» свои правила. За последние несколько десятков лет можно наблюдать значительные колебания экономики – взлеты, а потом резкие кризисы. Несмотря на современность человечества, технологий, такой исход неизбежен. Поэтому для обретения финансовой стабильности всегда актуальными остаются инвестиции.

Одним из долгосрочных способов является инвестиция в золотые украшения. О преимуществе вложения денег в золото, какие драгоценности лучше покупать – рассказывают эксперты компании «Золотой стандарт».

Плюсы инвестиции в золото

Такой драгоценный металл как золото во все времена считался лучшим металлом. Многие народы использовали его в качестве денег. Современное общество стало использовать его в качестве долгосрочной инвестиции. Кто-то использует слитки, но они очень дорогие, а кто-то ювелирные украшения, доступные сегодня практически каждому. Даже стандартный каталог ювелирных украшений в магазинах предлагает широкий выбор изделий. Эксперты отмечают несколько преимуществ покупки изделий из золота в качестве инвестиции:

На золото не влияет инфляция, оно не теряет своей ценности. Всегда имеет спрос, поэтому сохраняет свою ликвидность. Ювелирные изделия из золота всегда были и остаются надежной «финансовой подушкой». Для покупки, транспортировки и продажи не требуются специальные документы, как в вопросе с золотыми слитками. Ювелирные украшения можно легко приобрести в любом городе. Также за покупку не нужно платить никаких дополнительных налогов. Золотые украшения очень удобно транспортировать, изделия не требуют специальных условий хранения. Поэтому, даже переезжая в другой город, драгоценности могут быть всегда с хозяином. Отличный долгосрочный актив, спустя время за который можно получить хорошие дивиденды. К примеру, стоимость этого драгоценного металла за 20 лет взросла в 12 раз. Купленные модные золотые кольца, серьги или цепочку можно после покупки надевать и носить, ведь они не прекратят «работать» на своего владельца даже спустя некоторое время. Всегда можно перепродать изделия другим людям или сдать в ювелирном магазине в качестве лома.

Какие украшения лучше покупать в качестве инвестиции?

Перечислив плюсы, можно заметить, что минусов инвестиций в золото практически нет. Но, чтобы избежать этого, их, необходимо покупать качественные украшения из золота. Специалисты компании дают несколько рекомендаций:

Что касается пробы драгоценного металла, то оно должна быть не меньше 585-й. Наличие указанной пробы показывает процентное содержание чистого металла в изделии. 585 проба – 58,5%, 750 – 75%. Чем выше проба, тем дороже будет аксессуар. Однако, если планируете часто носить украшение, тогда выбирайте золото 585 пробы.

Наличие драгоценных камней добавляет стоимости украшению. В качестве инвестиции подойдут бриллианты, изумруд, натуральный жемчуг и прочие самоцветы с высокой стоимостью. Камни должны быть весом от 1 карата. Качество определяется точностью огранки, чистотой минерала. Чем изящнее и тоньше работа, тем выше будет стоимость украшения.

Покупая качественные золотые украшения, можно обеспечить себя защитой от финансовых проблем, инвестировать в свое будущее, передать их следующему поколению.