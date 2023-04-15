У Польщі заборонили імпорт сільгосппродукції з України до 30 червня. В Мінагро відреагували

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, наша держава важку ситуацію польських фермерів, однак наголошує, що найважче наразіаграріям в Україні.

“Сьогодні було прийняте польською стороною рішення про одностороннє, скажімо так, тимчасове обмеження ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції, в тому числі і транзиту. Ми сильно шкодуємо за таке рішення, ми розуміємо що сьогодні був з’їзд фермерів в Польщі, ми розуміємо, що фермерам польським важко, ми всі знаємо хто і що є причиною цього. Але очевидно, що кожна людина в світі знає, що найважче українським фермерам. І тому, ми надіємось на конструктив в переговорах в понеділок. І маємо надію досягнути згоду, з урахуванням тих тісних, близьких і сильних відносин, які у нас є особливо останнім часом”, – підкреслив Сольський

Міністр сподівається, що під час запланованої на початок тижня зустрічі з польською стороною вдасться врегулювати ситуацію, а також домовитися по інших питаннях, які було озвучено на попередніх зустрічах.

“Ми будемо обговорювати саме умови договору про який ми говорили на зустрічах з польською стороною і саме це обговорювалось про те, що деякі види продукції сільськогосподарської йдуть тільки транзитом, а всі інші можуть йти і транзитом, і можуть йти в Польщу. Результати переговорів буде зрозуміло на початку тижня, наскільки помінялась їх позиція після сьогоднішніх рішень, ми також зрозуміємо в ході переговорів на початку тижня”, – сказав Сольський.

Проблеми з українським зерном в ЄС

Як повідомляв УНІАН, ЄС скасував всі тарифи і квоти на ввезення українського зерна, щоб воно могло йти транзитом через Європу в інші регіони світу в умовах російської морської блокади України. Але те, що значна частина цього зерна залищилася в європейських країнах, викликало невдоволення фермерських об’єднань.

Зокрема, польські аграрії незадоволені, що місцевий ринок наповнило дешеве українське зерно. Вони вже кілька місяців влаштовують масові акції протесту проти експорту зерна з України. Зокрема, вони блокували залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешеві.

На тлі протестів польських фермерів у зв’язку з поставками в країну зерна з України 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку. 7 квітня спікер польського уряду Петро Мюллер заявив, що польська сторона прийняла рішення, що українське зерно везтимуть через Польщу транзитом до третіх країн. Розвантаження українського зерна в Польщі не буде.

Однак уже 9 квітня в Міністерстві сільського господарства Польщі заявили, що імпорт зерна з України хочуть “заморозити” як мінімум до липня 2023 року. У відомстві наголосили, що ЄС не підтримав польських фермерів у вирішенні кризи. Там відзначили, що своїм “мовчанням” у цьому питанні такі країни, як Німеччина і Франція заклали міну під польсько-українські відносини.

Сьогодні 15 квітня стало відомо, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Постанова набирає чинності з дня її оголошення. Голова партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський зазначив, що Варшава готова вирішити питання поставок зерна з України через міждержавну угоду.

Глава ПіС підкреслив, що Польща “була й залишається другом України без найменших змін”, однак, завданням польської влади є також захист інтересів своїх громадян, а можлива криза в польському селі відіб’ється на становищі всіх поляків. // УНІАН