У Росії – дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті внаслідок санкцій Заходу, – Bloomberg

Росія має дефолт по своєму суверенному боргу в іноземній валюті вперше за століття.

Це стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 млн доларів США, що мали бути виплчені до 27 травня. Невиплата такого роду протягом наступного пільгового місяця вважається подією дефолту в разі пропуску.

Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році.

За деякими показниками, тоді борг наблизився до трильйона доларів у сьогоднішніх грошах.

Повертаючись до сьогоднішньої ситуації, для порівняння, станом на початок квітня іноземці тримали єврооблігації Росії на суму, еквівалентну майже 20 млрд доларів.

Нинішня ситуація з міжнародною ізоляцією Москви свідчить про швидку трансформацію країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт на даний момент також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які і без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Росія очікувано відмовилася від даних про дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, і була нібито вимушена не платити. Зокрема, минулого тижня в Кремлі оголосили про перехід на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 млрд доларів у рублях, критикуючи “форс-мажорну” ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

“Це дуже, дуже рідкісна річ, коли уряд, який в інакшому випадку мав би кошти, змушений оголосити дефолт через дії зовнішніх урядів”, – сказав Хасан Малік, старший суверенний аналітик Loomis Sayles & Company LP. “Це буде один із найбільш переломних дефолтів в історії”.

Офіційна заява зазвичай надходила від рейтингових компаній, але європейські санкції призвели до того, що російські компанії наразі зняті з будь-яких рейтингів. Згідно з документами для облігацій, пільговий період яких закінчився в неділю, власники цих облігацій можуть відкликати їх самі, якщо ті, кому належать 25% цих цінних паперів погодяться, що настала “Подія дефолту”.

Нагадаємо, 14 червня два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов’язань Росії. // LB.ua