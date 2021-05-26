Украина прекращает импорт электроэнергии из Беларуси и РФ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая приняла решение об ограничении до 0 МВт импорта электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.

«Мы принимаем это решение сегодня по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой», — сказал председательствующий представитель НКРЭКУ во время заседания.

При этом он отметил, что комиссия учитывает при принятии решения и баланс интересов — и для потребителей, и о том, что прекращение импорта электроэнергии может привести к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке. Вместе с этим предусматривается введение механизмов контроля за накоплением угля.

«Мы вполне вероятно продолжим запрет… и после 1 октября. На сегодняшний день мы готовы это сделать до 1 октября», — добавил он.

Постановление было проголосовано в редакции, предложенной департаментом.

Документом предусматривается «ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества (Российская Федерация и Республика Беларусь — ред.), до 0 МВт». Постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 1 октября 2021 года.

Регулятор ранее указывал, что уделяет значительное внимание вопросу обеспечения безопасности поставок электрической энергии. «В этом контексте ограничения импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), должны рассматриваться исключительно в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности поставок электроэнергии в частности, в части соблюдения установленных графиков накопления угля производителями электрической энергии для подготовки к осенне-зимнему периоду», — указали в НКРЭКУ.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона «О рынке электроэнергии».

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт позволили восстановить.

Это произошло на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифным кризисом.

Между тем в Верховной Раде на рассмотрении минимум два законопроекта по ограничению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в феврале сообщил о намерении Украины «отрезаться» от электросети России и Беларуси до 2023 года. // УНН