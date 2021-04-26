Украинцам предлагают отнести все деньги в банк, да еще и заплатить 5% за это государству

«Граждане без контроля государства накопили средства»: Даниил Гетманцев объяснил суть законопроектов Зеленского, по которым украинцы должны вытащить всю наличку «из-под матраса», отнести ее в банк и заплатить за это 5% налога государству.

С одной стороны, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», члены команды Президента советуют украинцам самостоятельно копить на пенсию, поскольку социальные гарантии уже не тянет бюджет.

С другой стороны, украинцы получают уже не совет, а закон, по которому им нужно вынуть наличные деньги «из-под матраса», положить их в банк и заплатить за эту процедуру 5% государству.

При чем – даже, если человек годами копил наличные деньги абсолютно легально, с «белой зарплаты», откладывая себе на сложные времена, эти средства окажутся вне закона. Для того, чтобы их легализовать, нужно будет нести все в банк и платить «дань» государству.

Это предусмотрено законопроектами о «налоговой амнистии» авторства Владимира Зеленского, которые Президент подал в Верховную Раду. Часть из них (5153, 5156) 30 марта 2021 года уже принята за основу, и в скором времени они могут быть приняты как законы.

Главным идеологом тут выступает член команды Зеленского, глава «налогового» Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который давно «болеет» этой идеей.

«Налоговая амнистия должна выводить вне правового поля любые доходы, полученные до момента ее проведения и не задекларированные в процессе амнистии, устанавливая повышенные штрафы за выявление тех доходов, имущества, происхождение которых налогоплательщик не сможет объяснить», — писал Гетманцев в своей статье до избрания в команду Президента.

Он объяснил механизм работы «налоговой амнистии», заложенной теперь уже в законопроекты Зеленского.

По его словам, законопроекты направлены, в первую очередь, на простых граждан.

«У нас за 30 лет, к сожалению, сложилась ситуация, при которой граждане без контроля накопили средства с уклонением от налогообложения.

Законопроект о налоговой амнистии дает людям шанс уйти «в белую» и закончить практику уклонения от налогообложения.

Если у тебя есть такие средства, и ты в дальнейшем хочешь ими пользоваться, ты обязан положить их в банк под 5 процентов до завершения установленного срока налоговой амнистии. Если у тебя не деньги, а активы в любой форме, то под 9 процентов ты можешь сделать то же самое», — прокомментировал проект Зеленского Гетманцев.

Также, по мнению Гетманцева, «чем сложнее система налогообложения, тем она справедливее», а «банковская система в Украине стабильна и прибыльна».

При этом Гетманцев никак не комментирует тот вопрос, почему украинцы обязаны будут платить «дань» государству за легальные средства – которые фактически в рамках «налоговой амнистии» приравниваются к заработанным с нарушением закона (о чем пишет в своем выводе к законопроекту и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады).

Примечательно, что народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно – т. е. нести деньги в банк и платить «налог».

Отметим, что Даниил Гетманцев в своей декларации за 2020 год указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов, 287 тыс. грн. Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»).

Депутат указал в декларации большое количество недвижимого имущества: квартиру в Киеве в общей собственности с матерью, земельный участок 2090 кв. м в Броварском районе Киевской области, земельный участок 2500 кв. м в Переяслав-Хмельницком районе (Козлив), квартиру матери в Киеве, еще одну квартиру матери в Ирпене, а также еще две квартиры в Чайках Киевской области. Кроме того, он указал в декларации жилой дом с хозяйственными постройками 269,6 кв. м в Большой Мотовиловке Киевской области, а также земельные участки в Тарасенках Киевской области у матери – 3 штуки, земельный участок в Большой Мотовиловке, земельный участок в Копилове Киевской области у матери и еще целый ряд объектов недвижимости, включая нежилые помещения.

При этом на вопрос о том, почему сам Гетманцев и его мать хранят деньги в «наличке», глава Комитета ответил «Вестям» следующее: «Это не вопрос доверия. Деньги надо показать, что они есть».

Также он прокомментировал обвинения бывших сотрудников компании его матери в том, что она платит зарплаты в конверте.

«Как я могу отнестись к личному конфликту в компании, которая частично принадлежит моей матери? Она там даже не директор. Я отреагировать никак не могу ни юридически, ни физически. Это компания связана со мной и в связи с конфликтом интересов даже запрос не могу туда написать. Бизнесом я не занимаюсь с 2019 года. Что касается этого вопроса — для туристического оператора, большого украинского оператора, которого, кстати, рекомендую всем, пользуясь случаем, платить зарплаты, вообще, в тот период, когда весь туристический мир лежит и в Украине, и в мире, когда самолеты летают через раз — это большой подвиг. Я не говорю сейчас там о конвертах или не о конвертах.

Нужно гордиться и нужно сказать спасибо, что она платит зарплату, там у нее больше 100 человек работает в кризис», — заявил он. // «Судебно-юридическая газета»