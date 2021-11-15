Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки черговий транш допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні на сторінці Facebook.

Це було четверте постачання Сполученими Штатами в межах додаткової безпекової допомоги у розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні.

Цей крок пресслужба схарактеризувала як такий, що “демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України”.

Також там нагадали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів. // Букви