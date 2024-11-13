Україна отримала $1,35 млрд. безповоротної допомоги від США

Сполучені Штати надали Україні 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги. Кошти отримає державний бюджет України

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За його даними, уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

“Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми”, – написав Шмигаль.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів.

“Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби”, – сказав він.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

Допомога Україні

Станом на сьогодні загальна сума бюджетного фінансування України з боку міжнародних партнерів сягнула 27,3 млрд доларів.

За прогнозом НБУ, в цілому за рік допомога складе 41,5 млрд доларів, тобто на рівні минулого, 2023 року, коли Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

НБУ прогнозує, що Україна отримає 38 млрд доларів у 2025 році та 25 млрд доларів у 2026 році.