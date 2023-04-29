Україна отримала ще $1,25 млрд. від США

Вчора до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінфін.

За даними відомства, фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.

“Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

“На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів)”, – резюмували у відомстві.