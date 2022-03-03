Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в центрі Чернігова (фото)

За даними ОДА, це була ракетна атака.

Близько 12:30 російські окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому житловому масиву в центрі Чернігова.

Пошкоджень зазнало багато будинків. Там вибито вікна, пошкоджено і подекуди знищено стіни та покрівлі, балкони. Про це повідомили на сторінці Чернігівської ОДА у Facebook.

«Поблизу немає ЖОДНИХ військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок», – підкреслили в ОДА.