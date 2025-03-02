Інформаційна операція – рашисти прагнуть зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією

У вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО України у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Поширювачі дезінформації “обґрунтовують”, мовляв нова азербайджансько-вірменська війна примусить росію відкрити “другий фронт”, а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні.

Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Поширюваний папірець містить низку грубих помилок (“Їван” замість Іван, “СДР” замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України.

Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора росії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України