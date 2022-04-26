Україна щомісяця отримуватиме $5 мільярдів: МВФ створив спецрахунок для партнерів

Прем’єр-міністр розповів, що очільниця МВФ Крісталіна Георгієва має родичів в Україні, і тому вона також глибоко розуміє ситуацію в Україні.

Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який бюджет України щомісячно отримуватиме 5 млрд доларів для того, щоб виконати всі соціальні і гуманітарні зобов’язання перед громадянами України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі інформаційного телемарафону.

«Ми постійно співпрацюємо, практично в нас щотижнево відбуваються на робочому рівні контакти з МВФ. Ми домовились, і Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який всі наші партнери будуть надавати підтримку. Ми озвучуємо цифру, яка підтверджена і МВФ, і Світовим банком, — 5 млрд доларів щомісячно. Це ті кошти, які потребує бюджет України для того, щоб виконати всі соціальні і гуманітарні зобов’язання перед жителями нашої держави, які насправді страждають від війни», — сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва має родичів в Україні, і тому вона також глибоко розуміє ситуацію в Україні.

«Безпосередньо сама директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва також глибоко розуміє ситуацію в Україні, вона має родину тут, в Україні, фактично з якою в неї є комунікація і через яку вона має всю інформацію, що насправді відбувається: які жахи, звірства, і що тут «витворяють» російські загарбники, окупанти і агресори на території України. Тому вона ще й дуже емоційно залучена в підтримку і допомогу Україні», — розповів Шмигаль. // УНІАН