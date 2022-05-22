Україна та Польща запровадили спільний митний контроль

Під час свого нічного звернення Володимир Зеленський повідомив, Україна з Польщею запровадили спільний митний контроль.

Про це інформує УНН.

Зеленський заявив, що досягнуто рішення, яке революційно змінює порядок на українсько-польському кордоні. Тепер Україна з Польщею матимуть спільний митний контроль.

«Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес», — йдеться у зверненні.