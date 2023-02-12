Бійці ЗСУ наступного тижня починають навчання на танках Leopard 2 і повернуться на них в кінці березня

Підготовлені українські солдати повернуться на передову разом з бойовими танками “Леопард” вже наприкінці березня.

Бундесвер розпочне навчання українських солдатів на бойових танках Leopard 2 вже наступного тижня, повідомляє Spiegel. За інформацією видання, в Німеччину для цього з Польщі вже прибули перші екіпажі, а саме навчання стартує в середині наступного тижня на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, зазначає DW.

Там українські підрозділи вже проходять підготовку на бойовій машині піхоти Marder. Бундесвер проведе українцям інтенсивний курс підготовки, заради чого деякі з військових прибули безпосередньо з лінії фронту біля міста Бахмут.

Як йдеться у повідомленні, всього за шість-вісім тижнів українські військові опанують основи управління складною системою озброєння, а також відпрацюють взаємодію бойових танків Leopard та бойової машини піхоти Marder. Якщо все піде за планом, підготовлені солдати повернуться на передову разом з бойовими танками “Леопард” вже наприкінці березня.