Україна та США побудують малий модульний реактор

Поки РФ нищить нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над її захистом та швидким ремонтом, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи.

Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора (ММР).

Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що міністр енергетики України Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі уклали домовленість під час 27-ї Кліматичної конференції ООН.

У рамках нового проекту на території України мають збудувати малий модульний реактор.

Також Керрі оголосив про започаткування ініціативи “Проект Фенікс”, яка пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ядерне паливо.

Варто зазначити, що малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях. // УНІАН