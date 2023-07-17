Україна вперше отримала електроенергію з Польщі по відновленій лінії

Таким чином, енергосистема отримала додаткові 800 мегават потужності.

Україна вперше отримала імпорт електроенергії з Польщі по відновленій лінії електропередачі, повідомляє прес-служба НЕК “Укренерго” в Телеграм-каналі. За даними УНІАН, мова йде про лінію Хмельницька АЕС – Жешув, яка не використовувалася останні 30 років.

“У неділю, 16 липня, вперше відбувся імпорт електроенергії з Польщі в Україну міждержавною лінією електропередачі, яку “Укренерго” успішно модернізувало і включило у травні 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, енергосистема отримала додаткові 800 МВт потужності з 20:00 до 23:00, саме у період найвищого споживання.

Крім цього, упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години.

На сьогодні 17 липня імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.

Дефіцит електроенергії – що варто знати

15 травня, коли в енергосистемі не було дефіциту, Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до Польщі по відновленій лінії електропередачі Хмельницька АЕС – Жешув.

Нове міждержавне з’єднання створено на базі ЛЕП, що не працювала три десятиліття. Вона пройшла через глибоку модернізацію, в тому числі з переведенням на більш низьку напругу.

Загальна протяжність лінії становить 400 км, з яких понад 70% припадає на територію України. Інвестиції з української сторони склали 350 млн грн. PSE планувала вкласти зі свого боку близько 30 млн злотих (270 млн грн).