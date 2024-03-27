Українці проти доступу податкової до банківських даних (опитування)

Мінфін пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про рух коштів на рахунках боржника

Близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду.

Про це свідчать Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, зробленого на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Результати опитування:

47,7% не підтримують повністю;

15,6% швидше не підтримують;

13,4% швидше підтримують;

16, 6% підтримують;

6,6% важко відповісти;

0,1% відмовилися відповідати.

Тобто, підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).

Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. // Главком