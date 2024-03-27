Українці проти доступу податкової до банківських даних (опитування)
Мінфін пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про рух коштів на рахунках боржника
Близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду.
Результати опитування:
- 47,7% не підтримують повністю;
- 15,6% швидше не підтримують;
- 13,4% швидше підтримують;
- 16, 6% підтримують;
- 6,6% важко відповісти;
- 0,1% відмовилися відповідати.
Тобто, підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.
Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).
Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. // ГлавкомTweet