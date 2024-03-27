Українці проти доступу податкової до банківських даних (опитування)

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Мінфін пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про рух коштів на рахунках боржника

Близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду.

Результати опитування:

  • 47,7% не підтримують повністю;
  • 15,6% швидше не підтримують;
  • 13,4% швидше підтримують;
  • 16, 6% підтримують;
  • 6,6% важко відповісти;
  • 0,1% відмовилися відповідати.

Тобто, підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).

Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. // Главком

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