Террорист, захвативший в Луцке автобус, объявил голодовку

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в СИЗО, объявил голодовку. Об этом сообщает ВолиньPost.

Адвокат Кривоша сообщил, что таким образом Кривош протестует против условий содержания его в СИЗО.

Он сообщил, что Максим Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного, хотя пока нет решения суда, которым бы он был признан преступником.

Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей., отмечает агентство Українськi Новини.

В то же время издание со ссылкой на пресс-службу прокуратуры отмечает, что прокуроры систематически посещают СИЗО, и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали.