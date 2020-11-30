Директора держпідприємства судитимуть за розтрату держмайна майже на півмільйона гривень
Запорізькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника одного із державних підприємств м. Запоріжжя щодо розтрати державного майна шляхом службового підроблення, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник державного підприємства склав та видав завідомо неправдивий документ про нібито передачу 5 одиниць техніки державного підприємства та фактичного отримання його іншим підприємством для проведення ремонтних робіт транспортних засобів, хоча фактично таку передачу не здійснював, внаслідок чого, державному підприємству заподіяна шкода у розмірі 440 тис. грн.
За вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Запорізькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокуратура Запорізької областіTweet