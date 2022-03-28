Усі країни G7 відмовилися платити Росії за газ рублями
Країни групи “Великої сімки” G7 відхилили вимогу росії платити за імпорт російських енергоносіїв у рублях.
Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, інформує УНН посилаючись на Associated Press.
Хабек повідомив журналістам, що «всі міністри G7 повністю погодилися з тим, що це (буде) одностороннє і явне порушення існуючих контрактів». Після онлайн-зустрічі з міністрами енергетики “Великої сімки”, він заявив, що оплата у рублях є “неприпустимою”, тому країни «домовлятимуться з ураженими компаніями» не виконувати вимог росії.
Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе росія скоротити постачання газу європейським споживачам, якщо вони відкинуть вимогу платити за російський газ в рублях, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва «явно не збирається постачати газ безкоштовно”.
У середу, 23 березня, російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Попри це, він пообіцяв, що росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін, зафіксованим у контрактах.
Рішення диктатор пояснив тим, що західні країни начебто “скомпроментували свої валюти”.Tweet