Усі країни G7 відмовилися платити Росії за газ рублями

Країни групи “Великої сімки” G7 відхилили вимогу росії платити за імпорт російських енергоносіїв у рублях.

Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, інформує УНН посилаючись на Associated Press.

Хабек повідомив журналістам, що «всі міністри G7 повністю погодилися з тим, що це (буде) одностороннє і явне порушення існуючих контрактів». Після онлайн-зустрічі з міністрами енергетики “Великої сімки”, він заявив, що оплата у рублях є “неприпустимою”, тому країни «домовлятимуться з ураженими компаніями» не виконувати вимог росії.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе росія скоротити постачання газу європейським споживачам, якщо вони відкинуть вимогу платити за російський газ в рублях, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва «явно не збирається постачати газ безкоштовно”.

У середу, 23 березня, російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Попри це, він пообіцяв, що росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін, зафіксованим у контрактах.

Рішення диктатор пояснив тим, що західні країни начебто “скомпроментували свої валюти”.