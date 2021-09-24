Утилизация старой техники: как подготовить лом к сдаче?

Одна из важных проблем, которая существует в реальности – это большое количество свалок электронной техники. Все страны постоянно говорят об это проблеме, а особенно часто она наблюдается в крупных городах. Однако сейчас у пользователей, у которых скопилось большое количество ненужной техники появилась хорошая альтернатива – сдать на лом платы и другое электронное оборудование. Чтобы граждане могли не только свою сознательность, но и были мотивированы, компании, занимающиеся скупкой такого оборудования, предлагают неплохую плату за такие изделия.

Современные устройства хоть и обладают более высокими характеристиками, чем их аналогами, но они также имеют ограниченный срок службы. Тем более, что каждый год на рынке техники появляется большое количество новинок, которые привлекают к себе внимание потенциальных покупателей. В результате старая техника остается лежать без дела в домах и квартирах, хотя ей можно найти и более достойное применение. Вы можете найти пункт сдачи такого лома и отнести туда все ненужное оборудование, которое без дела лежит у вас дома. Так вы не только сможете защитить окружающую среду от загрязнения, но и получить прибавку к личному доходу.

Стоит ли подготовить оборудование к сдаче?

Некоторые компании предъявляют специальные требования к оборудованию, которое вы хотели бы сдать на лом. Как минимум, могут попросить почистить устройство, а также демонтировать ненужные детали. Однако некоторые фирмы могут войти в ситуацию пользователя, поскольку не все смыслят в технологиях и конструкции компьютеров и телефонов. Некоторые принимают технику в любом виде – тогда даже необязательно разбирать ее на несколько частей, отмечают специалисты компании PlataLom.ru. При этом часто неразобранная техника оценивается по той же стоимости, что и подготовленная. Специалисты выполнят все необходимые работы самостоятельно.

Если же вы хотите разобрать плату для сдачи самостоятельно, то эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие рекомендации:

удалите все ненужные компоненты: радиаторы, кулеры и элементы питания;

усе крепежные элементы также рекомендуется снять. Их вы можете сдать на лом отдельно. Если же крепежный элемент слишком маленький, то его можно и не трогать – специалисты разберутся сами.

Очистите плату от мусора – можно применить обычный пылесос, используя обратный режим.

Ни в коем случае не мойте плату перед сдачей в пункт, поскольку капли влаги могут привести к окислению. Все оборудование должно быть полностью сухим.