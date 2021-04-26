В США цены на подержанные автомобили стремительно растут в цене: продажи подержанных автомобилей продолжали расти, и март стал одним из лучших месяцев продаж в истории. Поскольку дефицит предложения становится с каждым днем ​​все меньше, стоимость подержанных автомобилей продолжает расти. Увеличение в первые 15 дней апреля отразило ускорение роста, наблюдавшегося в феврале и марте. Приложили к этому руку и украинцы, которые активно заказывают авто из США под ключ, тем самым подогревая не только американский но и локальный рынок.

Сезонно скорректированный индекс стоимости подержанных автомобилей на популярном у нас аукционе в Манхейме уже увеличился на 6,8% по сравнению с первыми 15 днями апреля и мартом. Месячное изменение без учета сезонных колебаний составило + 7,3%. На прошлой неделе наблюдался самый высокий недельный рост показателей Manheim Market Report (MMR). Розничные цены также растут, но степень роста, пока отстает от роста оптовых цен.

Чем обоснована такая популярность американских авто у нас

Многих привлекают автомобили из США. Особенно в тех случаях, когда они стоят вдвое дешевле, чем в Украине. Разница в ценах между континентами в некоторых случаях очень значительна, даже с учетом доставки и растаможки, отмечают специалисты компании Bexhill Trading Auto.

Автомобили на аукционах в США могут быть соблазнительными, так как там можно купить красивую машину за хорошие деньги. Например, Ford Mustang, Camaro, Cadilac, Buick, Corvette — популярные марки автомобилей, которые в Украине встречаются редко.

Предложение подержанных автомобилей в Украине действительно разнообразно, и, вероятно, ни у кого не возникнет проблемы с выбором по вкусу, отмечают эксперты компании. В вашем распоряжении самые разные модели, от ветеранов до новейших моделей, на которые еще не успела осесть на базарах даже часть пыли. Но цены на них, как считают многие, совершенно неадекватные.

Еще, многим становится недостаточно европейских моделей кто-то скучает по легендарным «американским карам», или просто хочет иметь автомобиль, распространенный в США и привлекает его хорошая цена https://bexhilltrading.net/catalog/cars-under/.

Кроме того, американские автомобили отличаются своим внешним видом и ходовыми качествами. По сравнению с европейскими автомобилями, несмотря на проблему выбросов, у них есть двигатели, в основном бензиновые, которые имеют 6 или более цилиндров и имеют большой объем.

Поскольку эти машины имеют достаточно мощные двигатели, они также могут быть значительно крупнее, благодаря чему они обеспечивают экипажу достаточное пространство и комфорт вождения. Но конечно определяющим фактором является цена.

Во многих случаях гораздо выгоднее купить автомобиль (новый или подержанный) в США и импортировать его в Украину. При определенных условиях можно сэкономить десятки и даже сотни тысяч гривен. Однако ввоз автомобилей из-за границы также имеет свои правила и на него распространяются определенные ограничения, которые помогают преодолевать специализированные фирмы.

На что обращать внимание

Очень низкая цена часто устанавливается не просто так. Часто за этим скрываются более-менее существенные недостатки и потенциальные проблемы. По словам, технического консультанта из Bexhill Trading Auto, украинцам, заинтересованным в покупке американского автомобиля, следует обратить особое внимание на следующие нюансы:

1. История автомобиля: Американские автомобили часто могут быть после серьезных аварий, потому что ремонт сильно поврежденных автомобилей не делают на американском рынке. К тому же проверить историю автомобиля совсем не просто.

2. Цена на топливо: Низкие цены на топливо и особенно выбросы и другие стандарты означают, что американские автомобили имеют другие «настройки» двигателя и, возможно, другие выхлопные системы, чем европейские автомобили.

3. Качество дизайна и оборудования: Качество используемых материалов может отличаться (а иногда и значительно отличаться) от европейских стандартов. То же самое и с самим оборудованием. То, что является стандартным для нашего низшего класса, может быть обычным явлением в США для высшего класса.

4. Запасные части: Многие запчасти для импортных автомобилей можно приобрести у поставщиков запчастей, но владельцы импортных автомобилей также должны учитывать, что некоторые запчасти нужно будет специально ввозить, хотя сегодня эта проблема уже не так актуальна.