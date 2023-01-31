В Україні суттєво подорожчають сигарети (відео)

В українців запитали, чи припинять вони курити через суттєве подорожчання сигарет.

Незабаром в Україні зростуть ціни на сигарети, здорожчання відбуватиметься до 2025-го, щороку – на 20%. Як йдеться в сюжеті “1+1”, якщо наразі пачка сигарет коштує, наприклад, 81 грн, то до кінця року її вартість зросте в середньому на 14 грн.

“Сигарети преміум-сегменту коштуватимуть 92-95 грн, а от за пачку найдешевших треба буде віддати 70 грн”, – йдеться в сюжеті.

Чому ж так відбувається? Тому що сигарети – підакцизний товар, й для того, щоб його продати, треба сплатити певний податок – акциз. Й от з початку 2023-го року вартість цього акцизу зросла в Україні на 20%. Тож продавці сигарет були змушені підвищувати ціни на них.

Таке здорожчання акцизу на сигарети відбувалося й раніше за рекомендацією ЄС, щоб дотягти ціни до європейських та запобігти контрабанді.

“В Україні також хочуть обмежити продаж сигарет за готівку, і це для того, щоб боротися з тіньовим ринком”, – розповідає журналістка.

Також в українців запитали, чи припинять вони курити через суттєве подорожчання сигарет. “Стільки я себе пам’ятаю, скільки й курю”, – каже пенсіонер Сергій та додає, що все одно не зав’яже зі шкідливою звичкою. Його дружина переконана, що стрибок цін на сигарети зменшить кількість курців. Хтось намагається розтягувати пачку на довше, ніж раніше, через те, що ціни кусаються. “Можливо, хоч таким чином можна буде заохотити людей до здорового способу життя”, – припускає Олеся й додає, що сигарети мають бути настільки дорогими, щоб бути доступними лише багатіям.

Та це – ще не кінець підвищення цін на сигарети в Україні, тому що вартість акцизу на них зростатиме до 2025-го, щороку – на 20%. Фахівці підрахували, що у 2025-му ціна однієї пачки перевалить за 100 грн.

Акциз з продажу тютюнових виробів

У лютому 2022-го року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує виробників та імпортерів платити 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб’єктів роздрібної торгівлі.

Зазначається, що ухвалення цього Закону позитивно вплине на соціально-економічний розвиток регіонів, оскільки надасть можливість зберегти у 2022 році та наступних роках надходження бюджетів місцевого самоврядування на тому рівні, які вони отримують за чинною системою оподаткування. // УНІАН