Велика Британія виділила 2,7 млрд. доларів військової допомоги Україні

Міністр Великої Британії з питань Європи Грехем Стюарт заявив, що країна виділила понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,7 млрд доларів) військової допомоги Україні.

Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю британського міністра для видання Delfi.

“Велика Британія виділила понад 2,3 млрд британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні. Конференція у Копенгагені відбулася кілька днів тому, щоб покращити координацію. Ми взяли на себе лідерство, як я вже згадував, щодо навчання, тому що справа не лише у спорядженні, їм потрібне навчання, їм потрібна логістична підтримка. Це комплексний пакет та гарантія, що фінансування буде спрямоване на першочергові потреби українців”, – сказав Грехем Стюарт.

За словами міністра, одним із найголовніших завдань у майбутньому є гарантія того, щоб українські військові отримували все, що їм потрібно, а також забезпечення сталого фінансування України.

“Війна здійснює руйнівний вплив на економіку та ВВП країни. Потрібно, щоб усі західні союзники зі США на чолі зробили так, щоб обіцяні гроші не просто залишалися обіцянками, а були надані. Ці кошти мають бути передані до рук українського уряду, щоб він міг виконувати свою функцію, підтримувати економіку України та вести війну”, – додав посадовець.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про пакет безпекової допомоги Україні майже на три мільярди доларів.