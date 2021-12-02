Верховная Рада приняла Бюджет-2022

Народные депутаты во время пленарного заседания парламента 2 декабря в целом приняли законопроект о Государственном бюджете на 2022 год. Финальную редакцию закона одобрили 268 нардепов.

Общие показатели проекта Государственного бюджета на 2022 год в доработанном законопроекте изменены по сравнению с проектом, представленным на І чтение, таким образом:

1) доходы увеличены на 54.733,55 млн грн (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду — на 50.039,9 млн грн, по специальному фонду — на 4.693,6 млн грн.

2) расходы увеличены на 55.733,5 млн грн (или на 3,9%), в т.ч. по общему фонду — на 50.039,9 млн грн, по специальному фонду — на 5.693,6 млн грн;

3) предоставление кредитов уменьшено на 207,8 млн грн (или на 0,9%) (по специальному фонду);

4) дефицит (финансирование) увеличен на 792,1 млн грн (или на 0,4%) (по специальному фонду).

Как объявил во время представления проекта министр финансов Сергей Марченко, доходы государственного бюджета ко второму чтению определены в сумме 1332 млрд грн, расходы — 1521 млрд грн. Предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.

Как отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов во время заседания, по части первой бюджетных выводов из 16 предложений учтено 12, частично учтено — 1, и не учтено — 3 предложения.

По части второй бюджетных выводов: из 186 поручений учтено 32, частично учтено 42 поручение, и не учтено 112 поручений.

Бюджетный комитет также предлагал увеличить расходы на инвестиционные вложения на сумму 500 млн гривен для завершения реализации начатых инвестиционных проектов, а именно: на диагностику и лечение заболеваний в Национальном институте рака на 300 млн гривен; проведение международных олимпиад Малой академии наук; выполнение научно-технической космической программы. // УНН