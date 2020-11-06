Во всем мире наблюдается увеличение продаж подержанных автомобилей
Covid-19 привел к увеличению продаж подержанных автомобилей, поскольку люди избегают общественного транспорта и более чувствительны к стоимости автомобилей в период рецессии.
Потребители теперь могут найти больший запас подержанных автомобилей в Интернете, а компании занимающиеся выкупом автомобилей у населения также активизируют цифровые технологии для автовыкупа, но как отмечают эксперты Easy-Car, это ведет к росту цен. По данным этой компании, значительно вырос поток желающих продать и купить автомобиль таким образом.
По крайней мере, в течение нескольких недель во время наихудшего локдауна с Covid-19 весной, многие столкнулись с проблемой. Когда автосалоны были заблокированы, технологические компании на рынке подержанных автомобилей пережили нелегкие времена.
Рынок автовыкупа растет
Но, как и многие истории успеха пандемических неожиданностей, этот период неопределенности и экзистенциального кризиса уступил место буму покупки и продажи подержанных автомобилей. К апрелю и маю из-за нехватки новых автомобилей от автозаводов, и выросших на них цен, а также из-за того, что потребители стали осторожнее относиться к расходам на крупные товары, продажи подержанных автомобилей резко выросли. Это продолжалось все лето и осень: по данным Easy-Car, последние два месяца, август и сентябрь, показали самые высокие темпы оборачиваемости подержанных автомобилей за последние шесть лет.
«Это было не просто возвращение к до-Covid», — говорит один из экспертов компании. «Сегодня мы выкупаем и продаем больше единиц, чем было до Covid».
В июне консалтинговая компания AlixPartners подсчитала, что из-за блокировок, сроков полного перезапуска автозавода и снижения глобального потребительского доверия к 2022 году ожидается падение продаж новых автомобилей на 36 миллионов по всему миру по сравнению с уровнем 2019 года. На рынке США он прогнозирует сокращение рынка продаж новых автомобилей примерно на 3,5 миллиона автомобилей в год по сравнению с прошлым годом, при этом этот прогноз зависит от рецессии, которая не станет продолжительной.
Зарубежные тенденции аналогичны: в США рынок подержаных авто вырос в три раза, похожие показатели демонстрирует и Европа.
Продажа и выкуп автомобилей уходят в Интернет
Цели цифрового ускорения в деловом мире, были основной темой экономики, связанной с коронавирусом, во всех секторах, а на рынке продаж автомобилей все больше дилеров соглашаются на переход на цифровые технологии, что является серьезным поведенческим сдвигом для рынка в целом.
Продажа автомобилей через Интернет — не новость. Но пандемия стала событием «следующего уровня» и хотя некоторые потребители будут по-прежнему хотеть общаться лично и тестировать до 10 автомобилей, многие операции делаются просто на сайте дилера.
Все больше потребителей интересуются подержанными автомобилями в более слабой экономике, и новые онлайн-модели предлагают то, чего местные дилеры часто не могут: разнообразные модели и специальные функции.
Онлайн-опыт также устраняет «ситуации высокого давления» у дилеров, которых многие потребители предпочитают избегать. «Вы контролируете поток онлайн», — отмечает эксперт. Это преимущество контроля включает в себя возможность разделить части процесса покупки и продажи автомобиля, например, торговать текущим автомобилем и добавить его на рынок подержанных автомобилей.