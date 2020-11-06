Во всем мире наблюдается увеличение продаж подержанных автомобилей

Covid-19 привел к увеличению продаж подержанных автомобилей, поскольку люди избегают общественного транспорта и более чувствительны к стоимости автомобилей в период рецессии.

Потребители теперь могут найти больший запас подержанных автомобилей в Интернете, а компании занимающиеся выкупом автомобилей у населения также активизируют цифровые технологии для автовыкупа, но как отмечают эксперты Easy-Car, это ведет к росту цен. По данным этой компании, значительно вырос поток желающих продать и купить автомобиль таким образом.

По крайней мере, в течение нескольких недель во время наихудшего локдауна с Covid-19 весной, многие столкнулись с проблемой. Когда автосалоны были заблокированы, технологические компании на рынке подержанных автомобилей пережили нелегкие времена.

Рынок автовыкупа растет

Но, как и многие истории успеха пандемических неожиданностей, этот период неопределенности и экзистенциального кризиса уступил место буму покупки и продажи подержанных автомобилей. К апрелю и маю из-за нехватки новых автомобилей от автозаводов, и выросших на них цен, а также из-за того, что потребители стали осторожнее относиться к расходам на крупные товары, продажи подержанных автомобилей резко выросли. Это продолжалось все лето и осень: по данным Easy-Car, последние два месяца, август и сентябрь, показали самые высокие темпы оборачиваемости подержанных автомобилей за последние шесть лет.

«Это было не просто возвращение к до-Covid», — говорит один из экспертов компании. «Сегодня мы выкупаем и продаем больше единиц, чем было до Covid».

В июне консалтинговая компания AlixPartners подсчитала, что из-за блокировок, сроков полного перезапуска автозавода и снижения глобального потребительского доверия к 2022 году ожидается падение продаж новых автомобилей на 36 миллионов по всему миру по сравнению с уровнем 2019 года. На рынке США он прогнозирует сокращение рынка продаж новых автомобилей примерно на 3,5 миллиона автомобилей в год по сравнению с прошлым годом, при этом этот прогноз зависит от рецессии, которая не станет продолжительной.

Зарубежные тенденции аналогичны: в США рынок подержаных авто вырос в три раза, похожие показатели демонстрирует и Европа.

Продажа и выкуп автомобилей уходят в Интернет