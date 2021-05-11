Взысканием долгов в предпринимательстве — одна из самых распростаненных проблем

Проблема с взысканием долгов — одна из самых болезненных в предпринимательстве. Если контрагент не заплатил и срок платежа истек, предпринимателю приходится принять меры для взыскания долга.

На первом этапе лучше всего напрямую связаться с должником и напомнить, что платеж задерживается, отмечают специалисты https://creditdebt.com.ua/povernennya-borg-v-cherez-sudru, но если это не поможет, нужно сделать следующий шаг. Либо вам придется самому работать над взысканием долга, либо нужно обратиться в компанию по взысканию долгов, которая занимается такими процессами.

Часто предприниматели отказываются от взыскания долга из-за юридической сложности и предпочитают смириться с убытком. Хотя, как утверждают специалисты, взыскание долга не так сложно, как может показаться на первый взгляд и даже срок взыскания задолженности по решению суда можно урегулировать до приемлемого.

Нулевой шаг: совет который может избавить от стресса, связанного с долгами

На практике взыскатели долгов часто сталкиваются с тем, что особенно мелкий бизнес, не заключает контракты в письменной форме и не требует какого-либо подтверждения размещения товаров или доставки товаров. Таким образом, они создают предпосылки тому, что счет может быть не оплачен.

Поэтому они рекомендуют в каждом случае:

Иметь четко составленный письменный договор или, по крайней мере, краткое изложение условий платежа в письменном заказе или заказе по электронной почте.

Для определения срока погашения цены или вознаграждения в установленный срок или путем выполнения определенного условия , например, путем завершения реконструкции определенной части дома. Конечно, штрафные санкции должны быть выставлены правильно.

Вы также можете добавить возможность не оплачивать счет или его часть, если при выполнении будут обнаружены дефекты.

Желательно заранее проверить клиентов и деловых партнеров и, в случае возникновения каких-либо рисков, потребовать более строгие условия в отношении платежей и гарантий.

Досудебное взыскание, с помощью юриста, разрешит большую часть просроченной задолженности.

Как можно урегулировать взыскание долга во внесудебном порядке?

Чаще всего контрагента интересует договоренность о графике погашения или частичное прощение долга с условием отсрочки. Третий способ — заключение мирового соглашения, когда существующее обязательство отменяется и заменяется новым. В любом случае должнику необходимо признать свой долг в любом соглашении. Может случиться так, что, несмотря на все усилия по урегулированию претензии во внесудебном порядке, в конечном итоге этого не произойдет, и плохо составленное соглашение значительно усложнит вашу позицию в судебном разбирательстве.

В таком случае у вас нет другого выбора, кроме как обратиться в суд.

Что должно содержать досудебное заявление?

Существует ряд юридических требований, игнорирование которых может лишить расходов на юридическое представительство. В случае возникновения спора расходы на адвоката оплатит должник. Так что не пропустить в досудебном напоминании?

Описание актов, на основании которых возникла задолженность:

общая сумма долга;

продолжительность периода, в течение которого должник должен оплатить требование (минимум 7 дней);

платежные реквизиты для отправки причитающейся суммы;

в идеале, приглашение должнику заявить в течение определенного периода времени, согласен ли он на внесудебное урегулирование претензии, а также уведомление о дальнейшей процедуре, которая заключается в возбуждении иска и связанном с ним более высоком уровнем расходов.

Отправьте досудебный запрос на выплату причитающейся суммы по последнему известному адресу должника. В случае судебного разбирательства нет необходимости доказывать, что оно было вручено. Просто важно доказательство того, что оно отправлено.

Тем не менее эксперты обязательно рекомендуют отправлять заказной корреспонденцией. На данном этапе, однако, уместно подумать, не стоит ли иметь досудебную повестку, написанную юристом. Вы не только избегаете ошибок, которые повлекут за собой большие затраты в судебном разбирательстве, но и напоминание, написанное таким образом, также имеет больший психологический эффект.

Компания по взысканию долга направляет клиенту требования о взыскании долга, сформулированные в соответствии с действующими правилами, и призывает его выплатить свой долг.

Требование о взыскании долга может быть отправлено клиенту, если есть основания полагать, что клиент не заплатит первоначальную сумму, и если требование ранее не оспаривалось.

Если клиент, несмотря на попытку коллекторской компании, не платит, коллекторская компания может передать требование судебному исполнителю.