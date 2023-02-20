Японія надасть Україні нову фінансову допомогу в $5,5 млрд.

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Кошти підуть, зокрема, на відновлення інфраструктури.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд. Під час виступу на глобальному форумі в Токіо він заявив, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії проведе онлайн-саміт G7 за участі президента України Володимира Зеленського, пише The Guardian.

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Кісіда сказав, що Японія швидко відреагувала через “сильну стурбованість тим, що Україна завтра може стати Східною Азією”.

“Досі існує потреба допомогти людям, чиї засоби до існування були знищені війною, і відновити зруйновану інфраструктуру. Ми вирішили надати додаткову фінансову підтримку в розмірі 5,5 мільярдів доларів”, – цитує премʼєра Agence France-Presse.

Нагадаємо, 1 лютого Японія заявила про спрямування на відновлення України ще 170 млн доларів. Токіо послідовно надає підтримку Україні та долучився до західних санкцій проти РФ. // LB.ua

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