Японія надасть Україні нову фінансову допомогу в $5,5 млрд.

Кошти підуть, зокрема, на відновлення інфраструктури.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд. Під час виступу на глобальному форумі в Токіо він заявив, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії проведе онлайн-саміт G7 за участі президента України Володимира Зеленського, пише The Guardian.

Кісіда сказав, що Японія швидко відреагувала через “сильну стурбованість тим, що Україна завтра може стати Східною Азією”.

“Досі існує потреба допомогти людям, чиї засоби до існування були знищені війною, і відновити зруйновану інфраструктуру. Ми вирішили надати додаткову фінансову підтримку в розмірі 5,5 мільярдів доларів”, – цитує премʼєра Agence France-Presse.

Нагадаємо, 1 лютого Японія заявила про спрямування на відновлення України ще 170 млн доларів. Токіо послідовно надає підтримку Україні та долучився до західних санкцій проти РФ. // LB.ua