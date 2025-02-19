ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії
Країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, оскільки Брюссель продовжує посилювати тиск на Москву та підтримку Києва, попри переговори, які очолюють США, щодо припинення війни в Україні.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Це вже 16-й пакет санкцій ЄС із моменту повномасштабного вторгнення Росії. Він спрямований, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачає подальше посилення обмежень на експорт нафти.
До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого “тіньового флоту”, які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакету.
Новий пакет, який у середу вранці погодили посли всіх 27 країн ЄС, також містить санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України. // Економічна правдаTweet