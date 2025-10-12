Європа продовжує фінансувати агресора: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв

За перші вісім місяців 2025 року імпорт російських енергоносіїв в ЄС складав понад €11 млрд

Кілька країн-членів ЄС, зокрема союзники України, збільшили імпорт російських енергоносіїв в 2025 році порівняно з 2024 роком. За даними Reuters, це Угорщина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Румунія, Хорватія та Португалія, передає «Главком».

Попри чотири роки війни Росії проти України, під час яких ЄС надав значну військову та гуманітарну допомогу Києву, частина країн продовжує здійснювати комерційні платежі Москві за нафту та газ.

З 2022 року Європейський Союз скоротив залежність від Росії на 90%, однак за перші вісім місяців 2025 року імпорт російських енергоносіїв в ЄС складав понад €11 млрд.

Сім країн ЄС збільшили вартість свого імпорту, зокрема п’ять з них – Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія – підтримують Україну. Франція зафіксувала збільшення закупівель на 40%, до €2,2 млрд, Нідерланди – на 72%, до €498 млн. Водночас Угорщина збільшила імпорт на 11%, а Португалія – на вражаючі 167%.

Раніше ситуація про закупівлі ЄС енергоносіїв викликала критику, зокрема від президента США Дональда Трампа, який під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН звинуватив європейських лідерів у подвійних стандартах, зазначивши, що ЄС продовжує купувати нафту та газ у Росії, водночас надаючи підтримку Україні.

Нагадаємо, 8 жовтня, посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів.

До слова, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.