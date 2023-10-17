Європарламент підтримав виділення 50 млрд. євро на відновлення України на наступні 4 роки

Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи РФ були використані для відновлення України.

Під час голосування у вівторок, 17 жовтня, Європарламент удосконалив і схвалив пропозицію (Ukraine Facility) щодо 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на 2024-2027 роки.

Про повідомляє пресслужба Європарламенту.

Позицію парламенту щодо запропонованого механізму для України було прийнято 512 голосами «за», 45 «проти» та 63 утрималися.

Зазначається, що депутати Європарламенту зробили механізм більш демократично підзвітним, заохочуючи багатопартійну демократію та узгодження політики України з вимогами щодо вступу до ЄС.

Це рішення щодо України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, для якого необхідні коригування, оскільки він був серйозно виснажений після численних криз, що сталися з 2021 року. Депутати Європарламенту наполягають на тому, щоб це рішення разом із усім бюджетом має бути узгоджено якнайшвидше, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні. Пакет також має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який буде узгоджено в листопаді.

Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов’язаних з російською загарбницькою війною, були використані для відновлення України. Парламент посилив положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктом інтересів і порушеннями під час використання коштів ЄС в Україні. Компанії під впливом олігархів не повинні мати право на фінансування.

Депутати Європарламенту також внесли зміни, щоб зробити механізм більш прозорим, створивши веб-портал щодо фінансових операцій, які надаються Україні, та їхніх цілей, а також про «віхи», досягнуті країною для отримання допомоги. Вони також хочуть, щоб внески, отримані від третіх країн і міжнародних організацій, були оприлюднені.

План, у якому Україна детально розпише реформи та інвестиції, які підтримає ЄС, має бути розроблений за участю Європарламенту та шляхом ефективних консультацій з Верховною Радою.

Наступні кроки: переговори з державами-членами ЄС можуть початися, щойно Рада ЄС погодить спільну позицію.

20 червня цього року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний механізм (Ukraine Facility) із виділенням до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік у формі грантів і позик.

Інструмент замінить двосторонню підтримку, яку наразі надає ЄС у рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва – Глобальна Європа (NDICI) та програму MFA+ вартістю 18 мільярдів євро, яка закінчиться наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україні після війни треба буде підтримка партнерів ще п’ять-десять років. Єдиний реальний спосіб зменшити залежність від зовнішньої підтримки в нашій ситуації – це збільшення ВВП у довгостроковій перспективі. // LB.ua