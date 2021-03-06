Украинка Марина Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы

Опубликовано

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, ставшая лучшим спортсменом Украины по итогам 2020 года, завоевала «золото» на чемпионате Европы в помещении, проходящем в польском Торуне.

Наша соотечественница в секторе для прыжков в длину в своей лучшей попытке «улетела» на 6,92 м, причем сделала это в последней попытке, что стало рекордом сезона в мире. Второе место заняла главная соперница украинки на всех турнирах немка Малайка Михамбо (6,88 м), третьей стала шведка Хадди Санья (6,75 м).

Марина Бех-Романчук с соперницами

Добавим, что эта медаль стала для украинских спортсменов первой на чемпионате Европы в Торуне, который продлится до 7 марта. В завершающий соревновательный день у наших болельщиков надежды на сектор для прыжков в высоту, где в финале будут участвовать наши Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. // Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Like

Метки:

Читайте также: