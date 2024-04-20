Словаки в обхід прокремлівської влади зібрали 2 мільйони євро на снаряди для ЗСУ

Ініціатором став 99-річний ветеран.

Так жителі країни хотіли показати й те, що вони не згодні з політикою уряду прем’єра Роберта Фіцо.

“Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються всі шляхи, щоб допомогти Україні захиститися від (російського) агресора, тому що іншого шляху немає”, — сказав він.

Також люди, які зібрали ці кошти, пояснили, що це було й вказівкою на те, що громадянам Словаччини не подобається зміна зовнішньої політики уряду після виборів, які відбулися у вересні.

Нагадаємо, чеська ініціатива передбачає відправку Україні 800 тисяч снарядів, з яких 300 тисяч — радянського зразка. Втім, прем’єр-міністр країни Петр Фіала заявив, що цей проєкт насправді може забезпечити поставку в цілому 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів протягом року. // Дзеркало тижня