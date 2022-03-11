Захід передасть Україні арештовані золотовалютні резерви Росії

Йдеться про 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо, щоб перекрити прямі одноразові втрати

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії в розмірі 415 млрд доларів для відшкодування збитків від російської агресії.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час загальнонаціонального телеефіру.

«Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку РФ — 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо, щоб перекрити ці прямі одноразові втрати. Ми розраховуємо, що найближчим часом спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій», — розповів Кудін. // УНІАН