Захід передасть Україні арештовані золотовалютні резерви Росії

Опубликовано

Йдеться про 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо, щоб перекрити прямі одноразові втрати

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії в розмірі 415 млрд доларів для відшкодування збитків від російської агресії.

Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку РФ / фото УНІАН

Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку РФ / фото УНІАН

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час загальнонаціонального телеефіру.

«Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку РФ — 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо, щоб перекрити ці прямі одноразові втрати. Ми розраховуємо, що найближчим часом спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій», — розповів Кудін. // УНІАН

Like

Метки:

Читайте также: