Зеленський: $20 млрд. для України від США вже на рахунку у Світовому банку

США перерахували 20 млрд доларів для України на рахунок у Світовому банку. Кошти надають у рамках кредиту, який погасять за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні доповідав йому про співпрацю з партнерами, зокрема про фінансову.

“Прем’єр-міністр доповів, що 20 мільярдів доларів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку”, – додав Зеленський.

Також окремо обговорювалася робота з Європейським банком реконструкції та розвитку. Уже є конкретні програми.

“Наступного року ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше”, – зазначив президент.