ЗМІ пишуть про будівництво вертикальної корупційної структури в ДІАМ

Як зазначає видання “Антікор” нинішній голова ДІАМ Семен Кривонос віддає перевагу вірним і виконавцям його волі. Це, по даним видання, підтверджує і його кадрова політика на Одещині.

Яскравим її прикладом стала нібито практика прийняття в експлуатацію об’єктів середнього (СС2) та значного (СС3) класу наслідків, до яких належать багатоквартирні будинки, торгово-офісні центри, а також об’єкти промисловості, зазначають у виданні.

Перед прийняттям їх в експлуатацію закон вимагає провести огляд, щоб упевнитися, що роботи закінчені, а об’єкт збудований правильно. За майже пів року роботи ДІАМ Семен Кривонос створив такі умови, щоб потрібні об’єкти оглядали віддані його фінансовим інтересам люди, а не інспектори, які прийшли працювати чесно, повіривши обіцянкам, що ДІАМ буде працювати по-новому.

Так, як ствердують журналісти видання, Семен Кривонос вигадав таке собі “рандомне обрання інспекторів”, які будуть проводити огляди. Здавалося б, ідея непогана, але от реалізація виявилась дивною. Генератором випадкових чисел, відповідальним за випадковий вибір інспекторів, стала не якась там електронна система, а вірна помічниця Яна Пушкар (яка приховує джерела доходів і при нерегулярній роботі купує нові квартири та автівки, що мало б зацікавити НАЗК).

У кожній області почали з’являтися інспектори, які ходять на огляд лише житлових комплексів, бізнес-центрів та інших привабливих з точки зору корупційної складової об’єктів. При цьому в Одеській області Яна Пушкар як відповідальна за “рандомне” направлення інспекторів, постійно й абсолютно “випадково” направляє на потрібні огляди головного інспектора будівельного нагляду Катерину Сергіївну Вдовиченко. Яка, за даними розслідувачів, судячи з усього, не проти за винагороду заплющити очі на будь-які порушення.

Катерина Вдовиченко виявилася невипадковою людиною у будівельній галузі. Вона тривалий час працювала та пов’язана через бенефіціарів із великою одеською будівельною компанією “Рівʼєра Девелопмент”. І за дивним збігом живе в ЖК, що збудований одним з учасників цієї групи компаній.

Також, за наявною інформацією, бек-офіс Одеського ДІАМ розташований саме на вул. Велика Арнаутська, 23-Б у ЖК “Башня CHKALOV” від забудовника “Рівʼєра Девелопмент”, з яким, як зазначалося, пов’язана Катерина Вдовиченко.

«Враховуючи, що бенефіціарами ТОВ “Рівʼєра Девелопмент” є Ігор Учитель, а донедавна і чинний депутат Одеської обласної ради, член провладної фракції “Слуга народу” Дмитро Ковбасюк, очевидно, що роль Катерини Вдовиченко у корупційних оборудках ДІАМ знайшла підтримку не лише недобросовісних забудовників, а і, мабуть, покривається за допомогою “Слуги народу” — зазначають у виданні.

Понад те, Катерина Вдовиченко “забула” вказати в декларації, що до 9 серпня минулого року була серед співзасновників будівельної компанії “Некст Джен Девелопмент”, яка, як повідомляють у ЗМІ, причетна до знищення пам’ятки архітектури місцевого значення, відомої як “прибутковий будинок Бенетато” на вул. Торговій, на місці якої планується спорудження багатоповерхівки.

Очевидно, що така причетність до одіозних забудовників зіграла на користь Катерині Вдовиченко. І звісно, саме її Семен Кривонос обрав “улюбленою дружиною” серед інспекторів. І вона, звісно, погодилася. І тепер грає головну роль у корупційній виставі видачі сертифікатів готовності на Одещині, — зазначає “Антікор”.

За вже усталеною у відомстві традицією, Катерина Вдовиченко нібито узгоджує всі деталі з головним посередником Семена Кривоноса Яною Пушкар і після досягнення домовленостей одразу виїжджає на об’єкт. Імовірно, якщо питання ціни узгоджене — негайно готує довідку, що все збудовано якісно, попри будь-які порушення, — резюмують журналісти “Антікора”.