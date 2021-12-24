55% українців вважають Зеленського олігархом — опитування

Про це свідчить опитування «Центру Разумкова», яке провели з 24 листопада по 1 грудня, зазначає hromadske.

Так, Коломойського та Ахметова олігархами вважають 94% українців. Також понад половина респондентів до цього переліку додала:

Петра Порошенка (89%);

Віктора Пінчука (82%);

Дмитра Фірташа (80%);

Сергія Льовочкіна (63%);

Юрія Бойка (61%);

Вадима Новінського (58%);

Володимира Зеленського (55%).

Також в українців запитали, що вони думають про закон про деолігархізацію. 21% людей вважають його реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів. Ще 33% кажуть, що це популістський крок із боку Зеленського.

На думку 23% українців, закон є намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самими стати олігархами. А 11% думають, що це спосіб боротьби з політичною опозицією.

Як проводили опитування?

Воно відбувалося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2 005 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення за основними соціально-демографічними показниками. Похибка не перевищує 2,3%. Замовником опитування є телеканал «Еспресо».