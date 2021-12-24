55% українців вважають Зеленського олігархом — опитування
Про це свідчить опитування «Центру Разумкова», яке провели з 24 листопада по 1 грудня, зазначає hromadske.
Так, Коломойського та Ахметова олігархами вважають 94% українців. Також понад половина респондентів до цього переліку додала:
- Петра Порошенка (89%);
- Віктора Пінчука (82%);
- Дмитра Фірташа (80%);
- Сергія Льовочкіна (63%);
- Юрія Бойка (61%);
- Вадима Новінського (58%);
- Володимира Зеленського (55%).
Також в українців запитали, що вони думають про закон про деолігархізацію. 21% людей вважають його реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів. Ще 33% кажуть, що це популістський крок із боку Зеленського.
На думку 23% українців, закон є намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самими стати олігархами. А 11% думають, що це спосіб боротьби з політичною опозицією.
Як проводили опитування?
Воно відбувалося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2 005 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення за основними соціально-демографічними показниками. Похибка не перевищує 2,3%. Замовником опитування є телеканал «Еспресо».