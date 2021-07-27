Керівника та посадовців АРМА підозрюють у заволодінні 400 тис. доларів речових доказів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру тимчасово виконуючому обов’язки Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – АРМА, його заступнику, начальнику управління відомства, двом діючим адвокатам та громадянину за фактами заволодіння грошовими коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовці АРМА, особи, які здійснюють адвокатську діяльність, та громадянин протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи майже 400 тис доларів США, визнаними речовими доказами у ряді кримінальних проваджень та переданими в управління АРМА. На підставі підроблених судових рішень вони перерахували ці грошові кошти на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Наразі готується подання до суду про обрання цим шести особам запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора