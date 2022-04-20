У столиці затримали чоловіка, який погрожував зброєю киянці

Порушник спровокував конфлікт з потерпілою та здійснив постріл вгору. Внаслідок події ніхто не постраждав. За хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної зброї, чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Повідомлення про злочин до поліції Києва надійшло від жінки, яка розповіла, що невідомий чіпляється до перехожих та погрожує зброєю. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу Святошинського відділу поліції.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що перебувала у дворі свого будинку та спілкувалася зі знайомим. Згодом до них підійшов незнайомець, який перебував напідпитку, та почав провокувати конфлікт. В ході суперечки зловмисник дістав пістолет та здійснив постріл вгору.

Очевидцями інциденту стали громадяни, які допомогли правоохоронцями зупинити порушника. Ним виявився раніше не судимий 44-річний чоловік, уродженець іншої держави, якого затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Під час затримання у нього вилучили пістолет, набої та гільзу. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть вид та походження зброї.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної зброї. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва