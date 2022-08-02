«95 квартал» і телемарафон мають нести відповідальність за наклеп і підрив єдності під час війни – адвокати Порошенка

“95 квартал” в ефірі загальнонаціонального телемарафону поширив відвертий наклеп проти п’ятого президента Порошенка, який спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні в умовах війни.

Про це на брифінгу повідомили адвокати Порошенка.

З огляду на це адвокати подають низку запитів, хто чиїм коштом виготовляє цей телепродукт. Адвокати наголошують, що йдеться про підготовку відповідних судових позовів.

“Минулого тижня, того самого дня, коли ми дізналися про страту азовців у Оленівці, в етері Єдиного телемарафону була гумористична програма, так звана “Байрактар News”, яку виробляє Студія “Квартал 95″. В цій програмі вони виклали інтерв’ю Поворознюка, цей ролик на їх ютюб-каналі вже має 200 тис. переглядів, де Поворознюк стверджує, що Порошенко вкрав у нього гроші – 30 млн. Ми як адвокати Порошенка висловлюємо його позицію та обурені тим, що на державні гроші, на гроші платників податків людей змушують дивитися таке лайно”, – зазначив адвокат Ілля Новіков.

Тому адвокати повідомили, що подають декілька запитів щодо роботи Студії “Квартал 95”.

“Тому ми сьогодні подаємо кілька запитів, метою яких є з’ясувати, що взагалі відбувається, чим займається Студія “Квартал 95”, на які гроші? Чи державного бюджету, чи з бюджету каналу “1+1″, у слоті якого була ця програма, їм сплачують за розповсюдження наклепу. Чи це має стосунок до якихось офшорних компаній, бо ми не впевнені, хто власник цього ютуб-каналу”, – зазначає Новіков.

“Складається таке враження, що повномасштабне вторгнення, велика трагедія, війна абсолютно не змінила гумор цих творчих персонажів. Вони все ще займаються не допомогою армії у боротьбі з агресором, а вишукуванням у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть щось таке погане ляпнути про Петра Порошенка і потім цей непотріб вони просовують з чиєюсь допомогою в ефіри спільних марафонів, які транслюються за державні кошти”, – зауважує адвокат Ігор Головань.

“Ми направили відповідні адвокатські запити, щоб з’ясувати, хто є авторами цього аудіовізуального твору, хто є режисером, оператором, сценаристом цього всього, що змушують людей дивитися на спільному марафоні. І головне – яким чином кошти платників податків витрачаються на таке лайно”, – додає Головань. // «Прямий»