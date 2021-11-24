Антивакцинатори в Києві протестували, рекламуючи сайт путінської партії «Єдина Росія»

Сьогодні антивакцинатори прийшли в урядовий квартал Києва на так званий «марш свободи». Вони вимагали звільнення ватажка антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

В СБУ раніше заявляли, що заблокували всеукраїнську мережу антивакцинаторів, лідером якої називають Стахіва. За словами силовиків, учасників цієї мережі фінансували росіяни.

Протестувальники прийшли з плакатами «ні, біологічному тероризму», «примусова медицина = фашизм» та проти QR-кодів.

Як виявилось QR-код із плакатів, це посилання на сайт кремлівської партії «Єдина Росія». Кожен може просканувати код, та пересвідчитись у цьому.