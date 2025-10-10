Антиукраїнська істерія: в МЗС «рознесли» путінського посіпаку Орбана та його нападки на Україну

Тихий підкреслив, що від уряду Віктора Орбана в Угорщині буквально “випромінюється” антиукраїнська істерія, яка не має нічого спільного з реальністю. Україна спростовує усі ті безумні звинувачення, які пролунали від Орбана.

“Не робив би цього, якби ви не спитали, чесно кажучи, тому що ці звинувачення стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає“, – пояснив Тихий.

Речник МЗС додав, що Україні дуже прикро, що уряд Орбана нагнітає безпідставну антиукраїнську істерію, оскільки потім Будапешту доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб їх виправити. Чому Будапешту – тому що Україна із самого початку була налаштована виключно на поліпшення відносин між двома країнами.

“Я хочу нагадати, що навіть російський диктатор Владимир Путін сказав, що він не проти вступу України в ЄС, а Віктор Орбан проти і каже, що це позиція угорців. Ми переконані, що все-таки це позиція прихильників партії Орбана, а не угорського народу”, – додав Тихий.

Речник МЗС додав, що абсурд з боку Орбана та його кліки наростатиме, оскільки в Угорщині ведеться виборча кампанія. І за рахунок ворожості до України Орбан намагається виграти.

“І, мабуть, він (абсурд, – ред.) буде ще наростати протягом виборчої кампанії, тому що Віктор Орбан зробив це питанням своєї внутрішньої політики, політичної боротьби, електоральних набування балів”, – резюмував Тихий.