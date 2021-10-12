Асамблея НАТО підтримала членство України в Альянсі. І оголосила Росію імперією зла

ПА НАТО таки прийняла жорстку антиросійську резолюцію

Про це повідомив Єгор Чернєв – народний депутат, Голова постійної делегації України у ПА НАТО.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди та парламенти країн Альянсу підтримати зусилля України щодо прискорення її вступу до НАТО та прийняла жорстку антиросійську резолюцію. Усі важливі правки української делегації були враховані.

Резолюція настільки жорстка, що якщо перекласти її з дипломатичної мови на людську, то Росія постає в ній у якості справжньої імперії зла.

У резолюції РФ визнана безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці. Її звинувачують у порушенні міжнародного права, агресії проти сусідів, дезінформації, політичних вбивствах, втручанні у вибори та внутрішні справи інших країн, гібридній війні проти Заходу, військових провокаціях, використанні корупції як інструменту у міжнародній політиці та інших злочинах.

А тому для її стримування ПА НАТО закликає ввести проти РФ додаткові санкції та використати всі можливі дипломатичні та економічні важелі. Жодного «бізнесу по-старому» з Росією бути не може — так вирішили делегати.

Відтак, у новій Стратегічній концепції НАТО, за рішенням Асамблеї, потрібно врахувати нові реалії та зосередитися на зміцненні обороноздатності Альянсу та стримуванні РФ. Вікно для переговорів залишається відкритим лише для випадку, якщо Росія змінить свою політику та почне дотримуватися норм міжнародного права.

Резолюції ПА НАТО хоча і не є документами прямої дії, але враховуються у штаб-квартирі Альянсу та урядами країн при прийнятті рішень. А тому поточну сесію для нашої делегації у Парламентській асамблеї можна вважати вдалою. Це чергова дипломатична перемога України у війні з Росією. // ЛІГА.net