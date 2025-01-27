Фінансування усіх проєктів USAID в Україні зупинено

Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів без винятків після директиви Держдепу про аудит на 90 днів.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі агентства.

Про призупинення проєктів надійшло повідомлення і Chemonics International — міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID, та яка реалізує в Україні зокрема програми з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва. Про це Суспільному сказав один зі співробітників офісу компанії у Києві.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID, в якому повідомили про призупинення проєктів у місті, про це Суспільне Миколаїв повідомив перший заступник міського голови Луков. За його словами, йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва — від енергонезалежності і до безпекових проєктів.

Співзасновниця Veteran Hud Івона Костина повідомила у Facebook, що організація змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці. Вона закликала бізнес підтримати проєкт.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні — відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. З початку повномасштабного вторгнення USAID виділило 2,6 млрд дол. на гуманітарну допомогу, 5 млрд дол. — на розвиток та 30 млрд дол. виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Суспільне звернулось по коментар до посольства США в Україні, а також до Держдепу.