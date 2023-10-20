Байден до американців: Ми не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін

Президент США Джо Байден звернувся до американського народу у вечірній (за Вашингтоном) прайм-тайм зі спеціальною промовою. Йшлося про російську війну в Україні та ситуацію довкола нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна, повідомляє Голос Америки.

“Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природне запитання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки Америки, – сказав Байден. – Ви знаєте, історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань”.

Джо Байден, який щойно повернувся з Ізраїлю, сказав, що його серце розбите через події і жертви на Близькому Сході. А також наголосив на тому, як українці постраждали після російського вторгнення: “Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків”.

“ХАМАС і Путін представляють різні загрози. Але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити”, – сказав президент США.

Він також наголосив, що ХАМАС не представляє палестинський народ, а тільки використовує палестинських цивільних як живий щит, через що страждають невинні палестинські сім’ї.

“Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін”

“Ми не можемо дозволити, щоб дріб’язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін. Я відмовляюся дозволити цьому статися. Ми повинні пам’ятати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки!” – наголосив Байден у зверненні до народу.

“Немає нічого недосяжного для нас. Якщо ми діємо разом”, – закликав президент американців до єдності.

Звернення до Конгресу

Джо Байден під час виступу попросив Конгрес докласти зусиль, щоб поставки необхідної для захисту України зброї не переривались, “щоб Україна могла припинити жорстокість” російського вторгнення.

Президент оголосив, що у п’ятницю, 20 жовтня, надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для “фінансування потреб американської національної безпеки, щоб підтримати наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну”.

Байден пояснив, як допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці.

“Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці”, – наголосив Джо Байден.

Якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу продовжать зростати, сказав Байден. Президент додав: “Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною”.

Виступ дав змогу Байдену напряму звернутися до мільйонів американців і спробувати переконати їх в тому, що підтримка України та Ізраїлю є важливою і відповідає інтересам США, в також пояснити, які ризики становлять затримки чи припинення її надання.

Як раніше повідомляв Голос Америки, майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, що показало нове опитування Quinnipiac, опубліковане у вівторок. 65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються.

Як зауважила у ефірі передачі Голосу Америки Час Тайм журналістка Юлія Ярмоленко, час виступу обрано не випадково: промову президента ввечері за вашингтонським часом транслювали усі провідні телеканали США.

“В історії США президенти обирали саме такий формат, коли хотіли оголосити і пояснити нову політичну ініціативу або у випадку надзвичайних ситуацій. І це ще раз наголошує, на який щабель ставить президент Байден Україну та Ізраїль”, – сказала Ярмоленко.

У промові Джо Байден також згадав день, коли відвідував Україну: “Українці борються сьогодні за те, за що ми боролися 250 років тому – свобода, незалежність, самовизначення. Коли я йшов Києвом із президентом Зеленським і вдалині чув сигнал повітряної тривоги, я відчув те, у що завжди вірив: Америка – це маяк для світу”.

А за кілька годин до самої промови Байден також спілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Провів розмову з Президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей.Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою.Обговорили подальше посилення наших… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2023

“Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії”, – написав Зеленський у мережі Х та повідомив зокрема, що обговорив із Джо Байденом подальше посилення далекобійних спроможностей України.

​