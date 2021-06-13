Байден: нет никакой гарантии по изменению поведения Путина

Президент США Джо Байден заявил, что нет «гарантии» изменить поведение такого лидера, как президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что Россия имеет собственные проблемы, которые США могут использовать для переговоров.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по результатам саммита «Большой семерки» в британском Корнуолле, передает CNN .

«Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека», — сказал Байден на вопрос, как он будет действовать на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой в середине страны.

Байден считает, что Россия имеет «свои дилеммы», такие, как экономика, COVID-19, а также Сирия и Ливия.

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден сказал со смехом: «Это Владимир Путин».

«Я должен сесть с ним и я буду рад поговорить после этого (введения санкций — ред.)», — сказал Байден.

Американский президент вспомнил о нарушении Россией международных норм, что и стало причиной ухудшения отношений.

«Позвольте сказать так: Россия принимала участие в деятельности, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также откусили некоторые реальные проблемы с пережевыванием которых у них будут проблемы», — добавил Байден.

Он также отметил, что его подбодрили комментарии Путина сегодня утром о том, что Россия готова выдать США киберпреступников на взаимной основе — если США будут делать то же самое.