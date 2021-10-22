Байден пообещал защищать Тайвань в случае нападения Китая

В МИД Китая призвали США «не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня».

Президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Как пишет BBC, на мероприятии, организованном CNN, один из участников сослался на недавние сообщения о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, и спросил Байдена, может ли он «пообещать защищать Тайвань» и как страна реагирует на развитие военных технологий в Китае.

Байден ответил: «Да и да». Он добавил, что нет необходимости «беспокоиться о том, станут ли [противники США] более могущественными», потому что «Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории».

Затем его снова спросил ведущий CNN Андерсон Купер, встанут ли США на защиту Тайваня в случае нападения Китая. Байден ответил: «Да, у нас есть обязательства это сделать».

Несколько позже представитель Белого дома, пытаясь сгладить комментарии президента, заявил, что США «не объявляют о каких-либо изменениях в нашей политике, и в нашей политике не появилось никаких изменений».

Комментируя слова Байдена, в МИД Китая призвали США «не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским связям, миру и стабильности в Тайваньском проливе», передает DW.

В Тайване отметили, что не поддадутся давлению, но и не будут предпринимать «опрометчивых шагов», когда получат поддержку.

«Тайвань продемонстрирует твердую решимость защитить себя», — сказал пресс-секретарь президента Ксавьер Ченг. Он также отметил, что администрация Байдена продолжает демонстрировать твердую поддержку Тайваню.

BBC напоминает, что США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что США должны предоставить острову средства для самозащиты.

Напряженность между Тайванем и Китаем сегодня достигла максимума за более чем 40 лет, заявил ранее в октябре министр обороны Тайваня Чиу Гоченг. По его словам, Китай будет в состоянии организовать «полномасштабное» вторжение к 2025 году. // УНИАН