Байден — Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу угрозы вторжения в Украину. Байден предупредил Россию о последствиях такого агрессивного шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Байден предупредил Путина, что российское вторжение в Украину принесет лишь страдания и ослабит авторитет России. Также американский президент пригрозил Кремлю быстрыми и серьезными санкциями.

«Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты, как и раньше, готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы одинаково готовы и к другим сценариям», — говорится в релизе Белого дома.

Как известно, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.