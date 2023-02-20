Президент США Джо Байден приїхав до Києва

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомляє кореспонденка Суспільного.

Президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена помітили біля столичного Михайлівського собору під час повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що у Києві перекрили низку вулиць, зокрема, центр. Це повʼязано з приїздом офіційних іноземних делегацій до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні. Цю інформацію підтвердили Суспільному у поліції Києва, але подробиць не повідомляли.

Раніше було відомо, що Байден 20 лютого мав здійснити поїздку до Польщі. При цьому координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що під час поїздки президента США Джо Байдена до Польщі зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським не заплановано.

Це перший візит Байдена в Україну під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також за часів президентства. Як віцепрезидент Байден був в Україні 6 разів.