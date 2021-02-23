Евросоюз и США договорились вместе противостоять России и Китаю
Министры иностранных дел Евросоюза сегодня договорились с госсекретарем США о координации усилий для противодействия России и Китаю. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что это был «насыщенный разговор».
Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это была очень насыщенная беседа. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю», — сказал Боррель.
Кроме того, ЕС и США договорились об обеспечении их мирового лидерства в борьбе с пандемией коронавируса, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, которая «сегодня находится под ударом».
«Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека», — подчеркнул дипломат.
Напомним, до этого Боррель анонсировал введение санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры примут в течение недели.
Как сообщалось, Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным. // РБК-Украина