Евросоюз и США договорились вместе противостоять России и Китаю

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.

«Это была очень насыщенная беседа. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю», — сказал Боррель.

Кроме того, ЕС и США договорились об обеспечении их мирового лидерства в борьбе с пандемией коронавируса, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, которая «сегодня находится под ударом».

«Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека», — подчеркнул дипломат.